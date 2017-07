– Jeg tror dette er Europas sjeldneste bille. Den heter eremitt fordi det bare finnes noen få. Disse har fått en bananbit så de kan leve litt lenger. Neste uke skal de settes ut, forteller Magne Flåten.

Det var han som oppdaget eremitten på Tønsberg gamle kirkegård i 2008. Han har gjennomført et pilotprosjekt der han oppbevarte larver som etter hvert har utviklet seg til biller, i garasjen.

Siden han fant eremittene har han blitt godt kjent med dem, og han har lært seg hva de spiser og trives med.

– Normalt så spiser de aldri når de er voksne, sier han og legger til at de lever ikke lengre enn to til seks uker.

– Hannene lever nokså kort. De skal bare pare seg og så er de ferdige, mens hunbillene skal også rekke å legge egg.

Flyttes i fengsel

Pilotprosjektet gjennomførte han for å se om eremittene tålte å bli omplassert.

Siden asketrærne ved kirkegården begynner å bli gamle, er det besluttet å gi billene nye hjem i eikehagen ved Berg fengsel til neste uke.

Flåten forteller at ting så langt ser bra ut.

– Nå kommer hunnen til å legge egg. Neste uke blir både billene og eggene flyttet til Berg.

PRØVEPROSJEKT: Magne Flåten og barnebarna passer på de to voksne billene. Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Stoppet vegprosjekter i Europa

Avdelingsdirektør ved avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen, har hatt biller som en stor hobby i mange år, og visste godt hvilke biller det var snakk om da NRK kontaktet han.

– Ja, osmoderma eremita er supersjelden, den har stanset flere motorveger i hele Europa, sier han.

Bakgrunnen til dette er at eremitten er fredet over hele Europa slik at planlagte motorvegprosjekter måtte bygges rundt der billene trivdes.

– Vi trodde den var utdødd for mange år siden, og da folk fikk nyss om at den levde i asketrærne i Tønsberg, så raidet folk trærne, sier han.

Han har trua på å flytte billene over til eiketrærne i Berg fengsel.

– Det var overraskende at de ble funnet i asketrær siden eiketrærne egentlig er trivselsstedet deres, sier han.

Avdelingsdirektør ved avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen har hatt biller som en stor hobby. Han har trua på å flytte eremittene til Berg fengsel. Foto: Anette Torjusen / NRK

Har vært larver i flere år

Fagfolk tror Tønsberg er det eneste stedet i landet der man finner eremitter, som kan leve inntil fem år som larver før de klekker til voksne biller.

Ifølge Flåten har antallet vært svært varierende.

Dette kan bli et storår, men vi har ikke sett så mange til nå. Noen år finner vi bare fire til fem biller, men rekorden er 52.

