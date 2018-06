Sier ja til morsommere vielser

Anne og Harald fryktet at de ikke skulle få «ja» i kirken. Ikke fra hverandre, men fra organisten. Begge har vært gift før, og de ønsket et litt morsommere bryllup denne gangen.

– De sendte meg lappen over bordet, og lurte på hva jeg mente om dette, sier sogneprest i Re, Ragnhild Christophersen.

På lappen stod parets forslag til utgangsmarsj: «Oops, I did it again» av Britney Spears. Presten lo, og sa at hun ikke hadde noe imot det. Spørsmålet var om dette var et stykke det var mulig for organisten å spille.

– Vi tenkte også på den til Jan Eggum, «På 'an igjen». Den kunne passet oss, men teksten er jo litt trist egentlig. Så det ble den andre, sier brudgom Harald Bore.

SNART GIFT: Anne Gran og Harald Bore har begge vært gift tidligere. Foto: Robert Hansen / NRK

Håper løsere snipp kan få flere til kirken

Antall kirkevigsler har gått kraftig ned de siste ti årene, og trenden ser bare ut til å fortsette. Likevel kan det se ut som statistikken lar seg påvirke, for etter bryllupet mellom prins William og Kate Middleton i 2011 gikk antall vielser opp i 2012.

Organist i Fon kirke, Bjørn Vidar Ulvedalen, håper en kirke som er åpen for utradisjonelle ideer kan ha en lignende effekt. Han tok utfordringen fra brudeparet på strak arm, selv om han hevder han ikke hadde hørt låten før. På kort tid lærte han seg en orgelversjon av «Oops, I did it again».

– Kanskje sitter det noen i bryllupet som har lyst til å fri. Kanskje de får lyst til å gjøre det etter dette, sier han.

Ønsker humor velkommen

Sogneprest Ragnhild Christophersen sier det skjer fra tid til annen at de får forespørsler om litt utradisjonelle låter under vielser, men ikke ofte.

– Jeg vet ikke helt hvorfor ikke flere spør. Kanskje noen tror det er strenge regler for hvordan det må være i en kirkelig vielse. Men jeg har inntrykk av at veldig mange er tradisjonelle, og ønsker de vanlige flotte brudemarsjene.

– Kan en mer utradisjonell kirke ha noe å si for en eventuell økning i antall kirkevielser?

– Det gjenstår jo å se. Men jeg synes humor har sin plass i kirken. Vi må ha det litt gøy.

– Er det noe du ville sagt nei til?

– Musikk med budskap som er stikk i strid med det kirken forkynner, ville jeg sagt nei til.

Litt tradisjonelt

Selv om utgangsmarsjen er utradisjonell, er ikke hele vielsen slik.

– Det blir veldig tradisjonelt underveis. Vi skal blant annet ha den tradisjonelle bryllupsmarsjen av Felix Mendelssohn, sier Anne Gran.

– Det blir en fin blanding.