Si tydelig nei

Hvis man føler at andre har tatt kontakt og gått for langt, så si tydelig ifra, sier lagdommer og tidligere politi, ester i Vestfold Rune Bård Hansen. De siste dagene har mange kvinner delt historier om voldtekt, overgrep og trakassering i sosiale medier, under emneknaggen "MeToo".