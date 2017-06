Saktegående trafikk på E18

Det er økende trafikk på E18 mellom Oslo og Sørlandet. Det meldes om saktegående trafikk i vegarbeidsområdene ved Holmestrand og Breviksbrua. Statens vegvesen anbefaler alternativ rute via Siljan for å unngå køen ved Holmestrand, samt via Herre for å unngå Breviksbrua.