Saga Oseberg tapte en halv million

Vikingskipskopien Saga Oseberg tapte en halv million på seilingsforbudet i sommer. Det skriver Tønsbergs Blad. Tapsinntektene relaterer seg til at skipet, grunnet krav fra Sjøfartsdirektoratet, har måtte ligge ved kai hele denne sesongen. Grunnen var at direktoratet klassifiserer skipet som passasjerskip og måtte blant annet ha motor, redningsflåter og varselskilt om nødutganger for å kunne seile.