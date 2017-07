Saga Oseberg legges til kai

Saga Oseberg er nødt til å legges til kai fordi de ikke klarer å oppfylle kravene til Sjøfartsdirektoratet, skriver Tønsbergs Blad. Sjøfartsdirektoratet mener Saga Oseberg, som er bygget som en kopi av Osebergskipet, må klassifiseres som et passasjerskip når det er skoleelever eller foreninger ombord. Det betyr at skipet må føres av en skipper med et sertifikat som krever 36 måneders fartstid som dekksoffiser. Høvedsmann Ole Harald Flåte sier til avisen at han håper lokale politkere vil se på saken og støtte stiftelsen.