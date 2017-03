En 39 år gammel kvinne er i Tønsberg tingrett dømt til tre år og seks måneders fengsel for å ha svindlet to av sine eldre naboer for store pengesummer.

Hun skal blant annet ha sagt at hun hadde lymfekreft og måtte låne penger til behandling som skulle skje i utlandet.

Ifølge naboene skal de ha hatt et godt forhold til 39-åringen. Hun skal blant annet ha hjulpet dem med hagearbeid og flytting.

Fikk kodebrikken

I perioden 2013 og 2015 fortalte kvinnen sin eldre nabo om lymfekreften og behandlingen hun måtte ha penger til. Ifølge dommen hadde hun da sagt at hun skulle få et erstatningsoppgjør på flere millioner kroner, og betale tilbake lånet. Naboen trodde på dette og lånte henne 200 000 kroner.

I forklaringen til naboen kom det frem at hun også skal ha fått en telefon fra en svensk kvinne som bekreftet 39-åringens sykehistorie.

I samme periode skulle domfelte betale regningene til sin eldre nabo. Hun fikk da kodebrikken til naboen og tilgang til nettbanken hennes.

Kvinnen fortsatte å låne penger og beroliget naboen med at hun skulle få det igjen når erstatningen kom.

I slutten av 2014 var naboen i Thailand og besøkte familien. Da hun skulle hjem og oppdaget at det ikke var penger nok på kontoen til å kjøpe flybillett hjem, ante hun uråd og anmeldte senere forholdet.

Solgt på tvangsauksjon

Fornærmede forklarte i retten at huset hennes ble solgt på tvangsauksjon som følge av svindelen. Hun hadde også fått krav om inkasso og gjeldsbetaling, og måtte flytte til et av barnebarna.

I dommen kom det frem at tiltalte hadde svindlet den eldre naboen for minst 1,4 millioner kroner.

I 2016 tok historien en lik vending med nabo nummer to. De fikk også et godt vennskap, og etter hvert begynte tiltalte å låne penger.

«Kom til å dø»

Denne naboen fikk også en telefon fra en svensk dame som utga seg å være en saksbehandler.

«Saksbehandleren» fortalte at 39-åringen kom til å dø om hun ikke fikk låne penger.

Disse pengene skulle også betales tilbake senere. Tiltalte opprettet også diverse kort og kredittkort i naboens navn, og fortsatte å bruke disse.

Til sammen la retten til grunn at den andre naboen var bedratt for minst 284 000 kroner.

39-åringen har tidligere vært dømt til fengsel for grove bedragerier av samme historier.

I tillegg til fengselsstraff er 39-åringen dømt til å betale 56 800 kroner som skal brukes til dekning av en prosentandel av erstatningskrav til naboene hun svindlet.

Innen to uker etter forkynnelse av dommen, må hun også betale tilbake pengesummene hun svindlet naboene for.