Rykket ut til bålbrann på Tjøme

Brannvesenet rykket ut til Vakersholmen på Tjøme i formiddag for å slukke rester fra et bål. De skumla hele området for å forsikre seg om at brannen ikke hadde gått i bakken. – Pass på å drukne engangsgriller og bål for å sikre deg om at det er 100 prosent slukket, sier brannmester Erik Nygaard.