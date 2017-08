– Hun orker ikke å gå videre. Det er veldig tungt å gå gjennom en slik prosess, sier hennes advokat Morten Justad Johnsen til avisen.

Kasirye har hevdet at hun fikk det forbudte stoffet meldonium i seg i forbindelse med sykehusopphold etter et akutt malariaanfall i fødelandet Uganda i årsskiftet 2015 til 2016, og at hun ikke var klar over at hun ble behandlet med medisin som inneholdt stoffet.

Den tidligere EM-medaljevinneren og OL-deltakeren la opp som vektløfter etter at hun i januar 2016 testet positivt. Likevel har hun jobbet for å bli frikjent og renvasket, men nå gir hun opp.

To års utelukkelse

Antidoping Norge la ned påstand om fire års utelukkelse, men Domsutvalget i Norges idrettsforbund trodde henne på at hun ikke bevisst prøvde å jukse og nøyde seg med to års utelukkelse da saken ble avgjort i juni i år.

Les også: Ruth Kasirye anker dopingdommen

Kasirye var norsk flaggbærer under åpningsseremonien for OL i Beijing i 2008.