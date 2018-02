Rullestol-bildet skremte bort menn

– Det føles ut som jeg har gått rundt med en emneknagg som sier «off market», sier Ine Vedeld (27) fra Larvik til NRK.

Hun har en sjelden muskelsykdom og kan gå korte avstander, men bruker ofte rullestol.

I et innlegg i Østlands-Posten snakker hun om en ny form for seksuell trakassering- mot handikappede.

Ine Vedeld mener det er på tide med mer åpenhet rundt funksjonshemming. Foto: Philip Hofgaard / NRK

To versjoner, to reaksjoner

– Er det noe som skremmer single nordmenn, mer enn #metoo, så er det rullestolbrukere. En spesiell form for seksuell trakassering har utviklet seg, skriver hun.

Etter noen år som singel ville hun teste hypotesen om at rullestolbrukere ikke er attraktive for det motsatte kjønn.

Hun opprettet to profiler på datingsider som Tinder og Sukker. I den ene profilen fremsto hun som funksjonsfrisk, i den andre profilen opplyste hun om handikappet.

– Resultatet var interessant. Profilen der jeg var frisk, fikk god respons og flere ville gjerne ta meg med på date. Den fikk over 2000 besøk og hundrevis av meldinger, sier Vedeld.

På den andre profilen der handikappet var synlig var responsen laber.

– Den fikk 20 profilbesøk og et par meldinger. Menn lurte på om jeg klarte å være seksuelt aktiv, sier Vedeld.

Ine Vedeld sier hun kan gjøre det meste som andre funksjonsfriske, men at det må planlegges og tilrettelegges. Her er hun sammen med journalist Helena Rønning. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Må få mer kunnskap

Styreleder Camilla Lyngen i foreningen Unge funksjonshemmede sier resultatet dessverre ikke overrasker henne. Hun synes ikke det er trakassering, men at tilbakemeldingene viser at vi lever i et utseendefiksert samfunn og at folk har fordommer mot funksjonshemmede.

– Folk har lite kunnskap. Barn må starte tidligere med seksualundervisning og lære at alle har en funksjonsevne, alle har en seksualitet, tanker og lyster. Og så må vi lære at vi må se forbi en rullestol eller diagnose. Det er ikke det som definerer oss som personer, sier Lyngen.

Styreleder Camilla Lyngen i foreningen Unge funksjonshemmede synes Ine har vært tøff som har testet ut tilbakemeldinger på å ha en profil med og uten rullestol. Foto: Truls Antonsen / NRK

Må åpne seg

I den nye undersøkelsen «Sex som funker- Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne» som ble publisert denne uka, kommer det fram at noen unge funksjonshemmede strever med å få seg kjæreste, mens andre gjør det ikke.

Ine Vedeld mener mange flotte mennesker ikke har mulighet til å få en partner, fordi folk er redd for å bli kjent med dem.

– Handikappede må være klare for å få spørsmål og åpne seg. Den andre parten må være interessert i å spørre, uten å være redd for at handikappede kan bli såret, sier Vedeld.

–Har du mistet troen på kjærligheten?

–Absolutt ikke. Dette er bare starten. Jeg har håp, sier Ine Vedeld.