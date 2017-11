Tjøme kommune har sendt ut varsel til flere hytte- og boligeiere om at de kan få endret byggetillatelsen de har fått innvilget. I alt skal kommunen gå gjennom over 50 saker. Eierne har måttet stanse utbygging de allerede er i gang med, og risikerer riving.

Hytteeieren, som risikerer å måtte rive andreetasje, mener Tjøme kommune er erstatningsansvarlig. I et brev omtaler han kommunens opptreden som uaktsom og har fått regnet ut at tilbakestilling vil koste 2,35 millioner kroner. Til NRK sier han at han har en god dialog med kommunen for å få løst saken.

– Uskyldige hytteeiere skal ikke ta regninga for kommunens feil

Hvis Tjøme kommune ikke kan garantere erstatning for hytteeierne bør de legge sakene på is, mener Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.

– Å sende ut et sånt varselbrev, uten å informere om verken tidsperspektiv eller konsekvenser, er ganske ufint, forteller Bringsvor.

– Kommunen har selv valgt å ta opp disse sakene fordi de frykter at de selv har gjort feil. Da er det kommunens ansvar.

Audun Bringsvor fra Norsk Hyttelag mener kommunen må ta regninga. Foto: Leif Magne Flemmen

– Søkerens ansvar

En hytteeier risikerer å måtte fjerne en grunnmur som er støpt mellom hytta og annekset. Kommunen skriver at byggetillatelsen som er gitt kan være ugyldig, fordi det ikke er søkt om dispensasjon. Men i et brev til kommunen skriver hytteeieren at «vi har ikke søkt om dispensasjon fordi det ble opplyst fra saksbehandler at det ikke var nødvendig.»

Margrethe Løgavlen mener ansvaret ligger hos søkeren. Foto: Martine Furulund

Margrethe Løgavlen, kommunaldirektør og advokat i Tjøme og Nøtterøy kommuner, sier det ikke er kommunens ansvar å sørge for at alt er på plass i søknadene.

– Kommunen burde oppdaget det, men samtidig er det alltid den som søker som har ansvaret for å sende inn en komplett søknad og sette seg inn i det man behøver å søke om, sier Løgavlen.

– Men kan det bli tilfelle at kommunen står erstatningsansvarlig overfor noen?

– Nei. Ansvarlig søker har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i regelverket. Spesielt der det er snakk om profesjonelle aktører, svarer Løgavlen.

Hun sier videre at det kan være mulig å i siste instans saksøke staten for å få omgjort vedtaket, men at det skal svært mye til.

Kan måtte møtes i retten

Bringsvor i Norsk Hyttelag forteller at de har fått mange fortvilte henvendelser fra hytteeiere.

– Jeg snakket med en som skal få på tak før vinteren kommer. Nå har han måttet stanse arbeidet og er redd for at hytta skal bli skadet.

Nå har han bedt om en gjennomgang av alle sakene med kommunen.

– Hvis de nekter å ta regninga, da kan de hende vi må møtes i retten, sier Bringsvor.