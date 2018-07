Riktig CV-design kan sikre drømmejobben

Fordi konkurransen på jobbmarkedet er beinhard og mange gjerne vil skille seg ut fra mengden, tyter internett over av fargerike CV-maler som alle lover et vellykket resultat.

Men har design og estetikk av en CV egentlig noe å si for arbeidsgiverne når de plukker ut personer for intervju? Og er det lurt å gå for den mer kreative løsningen eller vil næringen heller ha en tradisjonell svart-hvitt søknad?

Mener dagens CV bør ligne en nettside

Rekrutteringsbyrået Mediebemanning, som jobber med å finne kandidater for store og små næringsaktører innen media, kommunikasjon og reklame, oppfordrer folk å være kreative i en CV.

KREATIV CV: Teknologi og enkel tilgang til redigeringsprogrammer som Adobe Photoshop og InDesign, har ført til at mange kan designe mer "kreative" CV-er som ligner litt på en nettside. Foto: Paulo Estriga

– Vi har gått fra en verden hvor vi har tenkt at en CV er et Word-dokument. Vi har også vært innom en periode hvor vi har tenkt at en CV er en PDF produsert i et annet tekstbehandlingsprogram, til i dag hvor en CV egentlig er en «nettside», forklarer rådgiver Ole Janzso.

Han legger til at CV-er som ser ut som brev fra legen er sannsynligvis ikke det mest positive for de kreative yrkene.

– «Balansert» kreativitet er best for den kreative industrien

Likevel er det viktig å finne en balanse og ikke bli for ivrig.

ERFARING FORTSATT VIKTIGST: – Også er det jo veldig viktig å poengtere at utenom design, så er vi veldig opptatt av informasjonen på CV-en, altså kandidatens erfaring. Jeg ser etter umiddelbar struktur, sier Ole Janzso i Mediebemanning. Foto: Mediebemanning

– Jeg vil anbefale å ikke bruke fargerike CV-er. Det er bedre å ha én diskré farge, og det er lov å bruke noen få grafiske illustrasjoner. Du kan for eksempel gi deg selv terningkast i kompetanse i form av terningkast-logoer, foreslår Janzso.

Han har også lagt merke til at jo mer kreativ en CV er, desto mer kan arbeidsgiveren bli skeptisk til kandidaten.

– Når vi rekrutterer, så stiller vi oss nesten alltid spørsmålet om personen er kommersiell nok. Er de systematiske? Er de opptatt av lønnsomheten i selskapet eller misjonen til kundene? Eller er de bare kreative og gøyale kunstnere? Så det er rett og slett viktig at du ikke er for kreativ, sånn at du framstår som seriøs og profesjonell.

Vestfolds største lokalavis får mange uordinære søknader

Tønsbergs Blad får mellom 30 til 50 søknader hver gang avisa utlyser en stilling.

LIKER BEGGE DELER: Ansvarlig redaktør Sigmund Kydland i Tønsbergs Blad sier at han ikke har noe preferanse på design. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Ansvarlig redaktør Sigmund Kydland sier at en god del av disse er kreative, og i noen tilfeller er det brukt designmaler.

– Det er ikke bare snakk om CV-er, men også morsomme søknader i form av reportasjer og innholdsmarkedsføring om kandidaten selv. De setter jeg veldig pris på. Hvis du da i tillegg har det faglige på plass, da vil du så klart skille deg positivt ut, forteller Kydland.

De tradisjonelle yrkene vil se CV-er i svart-hvitt

En studie, utført av BI i 2010, viser derimot at virkningen av å skille seg ut via kreative CV-er er svært usikker. Tradisjonelt design har vist seg å være gunstig for de mer tradisjonelle yrkene, mens farget papir hadde en klart negativ effekt, og det «kreative» formatet var verst.

SVART-HVITT: – Vi tror ikke nødvendigvis at farger er noe som gjør en CV tydeligere. Jeg tror mer på "kjedelige" CV-er, sier Eivind Bøe, administrerende direktør i Randstad. Foto: Randstad

Eivind Bøe, administrerende direktør i bemannings- og rekrutteringsselskapet Randstad, er enig i at kreativitet ikke er nødvendig,

Han understreker at folk som bruker kreative CV-er når de søker på jobber innen administrasjon og kontor, bank og finans, bygg og anlegg, ingeniørfag og IT, samt helse, i verste fall risikerer å bomme fullstendig.

– CV-en må svare på det kunden spør etter. Det er viktig å kunne vise til resultater, for det er dette arbeidsgiverne vil se dersom de vil ansette en revisor eller en ingeniør for eksempel.