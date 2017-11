Renate (20) har flyttet inn på eldresenter

– Jeg synes det er et spennende og annerledes tilbud. Jeg får nye erfaringer.

20 år gamle Renate Grønli, som studerer historie på Høgskolen i Sørøst-Norge, har akkurat flyttet inn i en nyoppusset bolig.

Det som skiller den 32 kvadratmeter store leiligheten fra de fleste andre studentboliger, er at den ligger sammen med omsorgsboligene på Braarudtoppen i Horten.

Leieprisen er beskjedne 2700 kroner i måneden, men Grønli må også hjelpe til ved senteret noen timer hver uke. Det ser historiestudenten frem til.

– Jeg tenker det alltid er nyttig å bruke tid med mennesker som har en annen alder og andre interesser.

– Det er kjekt å kunne snakke med mennesker som har opplevd noe av det jeg skal lære om.

NYOPPUSSET: Renate Grønli har akkurat flyttet inn i en nyoppusset leilighet på Braarudtoppen i Horten. Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Først i landet

– Renate virker veldig interessert. Dette er et spennende prosjekt for oss. Så langt virker det veldig positivt, sier avdelingsleder Birgit Gundersen.

Braarudtoppen er det første omsorgssenteret i landet som tilbyr plasser til studenter. Gundersen sier det blir spennende å hvilke effekter man får se på sikt.

– Vi håper at vi skal få mer kommunikasjon på tvers av generasjoner, og at de kan dele kunnskap.

Fornøyde beboere

Beboerne Jorun Poosz og Anne Krohn mener ordningen er en suksess.

– Dette er helt fantastisk. Renate kan hjelpe til med ting vi ikke kan. For eksempel telefon og PC.

– Det er koselig å få ungdom inn her. Da føler vi oss ikke så gamle.

Selv om Grønli har litt eldre naboer enn studenter flest, utelukker hun ikke at det etter hvert kan bli aktuelt å arrangere en fest eller to i den nye leiligheten.

– Det er regler i andre studentboliger også. Det går an å ha fest her også. Kanskje noen av dem som bor her har lyst til å være med, ler 20-åringen.