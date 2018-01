Reagerer på Høyres behandling av Tonning Riise

Tirsdag skrev VG at til tross for at det er kommet minst ti varsler mot ham, får ikke Unge Høyres tidligere leder Kristian Tonning Riise vite innholdet i varslene og gi sin versjon.

– Det er en trussel mot hans rettssikkerhet dersom Høyre lar varslene få konsekvenser for hans verv eller posisjon i partiet, uten at han får innsyn varslersakene og mulighet til å uttale seg, sier Rune Bård Hansen.

Han er dommer i Agder lagmannsrett og tidligere politimester i Vestfold.

Juridisk begrunnet

Rune Bård Hansen sier at dersom varslene mot Riise får konsekvenser for noen av vervene hans, så håper han de er godt juridisk begrunnet av Høyre.

– Rettssikkerhetsprinsippene handler i bunn om at borgerne ikke har tilstrekkelige muligheter til å forsvare seg mot inngrep fra staten, sier Hansen.

Han mener at denne saken er en variant av dette.

– I en sak med et så stort medietrykk vil Riises muligheter til å forsvare seg mot anklager være en rettssikkerhetsgaranti, sier Hansen.

RETTSSIKKERHET: Tor Langbach har tidligere vært leder for Domstoladministrasjonen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– I strid med prinsipper

Han får støtte av Tor Langbach, pensjonert tingrettsdommer og tidligere leder for Domstoladministrasjonen.

– En del varslingsrutiner inneholder bestemmelser om at varsleren skal være anonym. Det kan være riktig i en del saker under mer generelle forhold i en virksomhet. Når det gjelder konkrete beskyldninger mot en konkret person, blir dette problematisk.

– Da kan det bli en Kafka-prosess, som er grunnleggende i strid med alle prosessene innen rettssikkerhet, sier Langbach.

Han sier når det kommer til rettssikkerhet så er det i saker som handler om tap av tillit ingen rettssikkerhet, mens i straffesaker har man høy rettssikkerhet.

– Varslingssaker ligger imellom disse, sier han.

– Kommer an på videre steg

Det har ikke lyktes NRK i å få en kommentar fra Høyre i saken, men mandag fikk Erna Solberg spørsmål om rettssikkerheten er ivaretatt.

– Det er en del av diskusjonen. Det kommer an på hvilke steg vi tar videre med Tonning Riise. Nå har politiet sagt de skal gå inn i saken. Vi er ikke en rettsinstans som sådan, men han har innrømt, og gått av som leder av Unge høyre. Noe av det han har innrømt, er i strid med vårt regelverk i partiet, sa Solberg til NRK.

Langbach mener uansett at Riise må få vite hva han anklages for før varslingssakene kan avsluttes.

– Varslerne har jo også et slags krav på å få en avslutning på varslingssaken, og Riise bør få komme til ordet før det skjer, sier han.

Kristian Tonning Riises advokat, Finn Krokeide, sa til VG tirsdag at Tonning Riise fortsatt er sykmeldt, men at de er klar over problemstillingen med retten til kontradiksjon.