Re kommune ga mest

Litt over 9,5 millioner kroner ble samlet inn i Vestfold under årets TV-aksjon. Det betyr at hver vestfolding har gitt 38,65 kroner, noe som er 2,9 kroner lavere enn landsgjennomsnittet. Re kommune ga desidert mest per innbygger av kommunene her i fylket med 62,83 kroner per innbygger.