Ransalarmen gikk ved Andebu Sparebank

Klokken 13.42 torsdag rykket politiet ut til Andebu Sparebank i Sandefjord.

Banksjef Børre Grovan har foreløpig ikke alle detaljene om hva som skjedde, men opplyser til NRK like etter klokken 14 at situasjonen er under kontroll.

– Vi ble utsatt for et forsøk på ran ved vårt rådgivningskontor i Sandefjord. Det var en voksen mann som kom og la en kniv på skranken foran vår medarbeider, og ba om penger på engelsk. Hun svarte at vi ikke har penger, og da ba han oss ringe politiet, sier Grovan.

Ransalarm

Bankens medarbeider trykket på ransalarmen.

– Politiet var i nærheten og pågrep vedkommende uten dramatikk ganske raskt etterpå, opplyser Grovan

Politiet er fortsatt på stedet.

– Politiet kom til stedet etter kort tid og fikk raskt kontroll på gjerningsmannen. Han ble pågrepet inne i banken, sier operasjonsleder Arild Alfheim ved Sør-Øst politidistrikt.

Ansatte får hjelp

Den pågrepne mannen er i 50-åra. Han skal ikke ha oppført seg truende.

– Han viste frem en kniv under ransforsøket, men oppførte seg ikke truende og ble pågrepet uten dramatikk, sier Alfheim.

Det skal ikke ha vært kunder til stede under ransforsøket, men Grovan opplyser at de vil følge opp de ansatte som var til stede.

– Vi følger opp de ansatte rutinemessig og med hjelp fra profesjonelle.