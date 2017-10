Ranere anker dommene

De sju mennene som ble dømt til opptil tre års fengsel for ranet av et par på Rørestrand i Horten i april anker dommene. Paret ble bundet og ranerne forsøkte å true mannen med kniv og knipetang for å få ham til å åpne safen, men fikk ikke tak i pengene, skriver Gjengangeren.