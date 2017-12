– Veldig mange katter er glad i å klatre i juletreet. Hvis julekuler knuser, kan de skjære seg på dem, sier Ingvild Bjønnes Johannessen, veterinær på Tønsberg Dyreklinikk.

Mat er en stor del av julefeiringa for de fleste nordmenn, men enkelte matvarer kan være spesielt farlige for dyr å få i seg. Mange har kanskje ikke tenkt på at også julepynten kan være skadelig for kjæledyra våre.

Gavebånd kan være dødelig

Åshild Roaldset fra Universitetsdyresykehuset forteller at de har opplevd at dyr som har spist gavebånd, har kommet til deres klinikk med alvorlige skader.

VETERINÆR: Åshild Roaldset ved Universitetsdyresykehuset. Foto: Håkon Sparre / NMBU

– Når tarmen prøver å jobbe ut gavebåndet, gnager gavebåndet på mange steder i tarmen samtidig. Hvis en katt har 20 hull i tarmen, blir det vanskelig å redde det livet, sier hun.

Roaldset understreker viktigheten av å komme seg til veterinær raskt.

– Noen klarer vi å redde, andre ikke.

Giftige juleplanter

Mange juleplanter inneholder stoffer som ikke er bra for dyra.

– Dyr er ofte nysgjerrige på det nye man tar med inn. Kanskje planten står ved siden av en nisse som ser spennene ut, så blir det veldig fristende å tygge litt på pynten, sier Roaldset.

Plantene kan forgifte dyra, og gjøre dem svært syke.

Pass på at kjæledyret ikke spiser gavebånd, det kan ødelegge tarmen. Foto: Hannah Noste / NRK

Pass på ledningene

– Veldig mange har kaniner nå, og de er beryktet for å tygge på ledninger, forteller Johannessen fra dyreklinikken.

Julelysene som pynter juletreet kan derfor være en farlig fristelse for dyra. Og ikke bare kan dyret få støt:

– Noen ganger kan de gnage et hull som ikke syns, og da kan andre familiemedlemmer få støt også, sier Roaldset fra Universitetsdyresykehuset.

– Heng fristelsene høyt

Rune Huseby er leder for Sandefjord Hundeklubb. Han sier det er viktig å ta hensyn til dyrets personlighet når man pynter hjemme.

Rune Huseby, leder for Sandefjord Hundeklubb, mener vi må holde fristelsene unna dyra våre. Foto: Privat

– Den samme hunden som er glad i å tygge på for eksempel sko, tygger kanskje i seg julepynt også. Da må eieren ta hensyn til at hunden liker å smake på ting, sier han.

– Det er viktig å ikke ha fristelsene for nærme. Heng de så høyt at dyret ikke får tak i det.

Ikke glem den firbente i høytiden

– Mange reiser bort, eller er mye på familiebesøk i jula. Da er det viktig å ikke la hunden vente i bilen eller hjemme alene for lenge, sier Huseby.

I ei hektisk førjulsstri eller på late feriedager er det kanskje enkelt å la rutinene skli ut, men Huseby påpeker at dyra trenger det vanlige mønsteret sitt, selv om det er høytid.

– Selv om hunden virker fornøyd uansett, ønsker vi at folk skal huske å passe ordentlig på sine firbente venner, sier han.