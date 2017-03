Puster Larvik i nakken

– Sånn som det er nå så tror jeg faktisk det er mulig å nærme seg Larvik.

Larvik har vært helt overlegne i kvinnehåndball i Norge i mange år, men slitt stort med økonomien i det siste. I tillegg mister de tre svært sentrale spillere. Anja og Gro Hammerseng-Edin legger opp etter sesongen, og keeper Sandra Toft forsvinner.

Nå øyner klubben fra Kristiansand å gjøre et alvorlig forsøk på å vippe Larvik ned fra tronen for å smake på gullet slik en annen klubb enn Larvik gjorde det sist i 2003-sesongen.

Forsterket lag

I Kristiansand er håndballfeberen høy. Laget kjemper om sølvet i serien, og med spillerne de har signert den siste tiden viser klubben at de mener alvor.

– Vi har satt en klar målsetting om at vi i 2018-19-sesongen skal være med å slåss om et seriegull, sier Gabrielsen.

Klubben har hentet inn de unge EM-vinnerne, Malin Aune og Emilie Hegh Arntzen. Veteran keeperen Katrine Lunde har også vendt tilbake til sin hjemby.

– Aune og Arntzen er unge spillere. Larvik har mange i den perfekte alderen som har vært med på enormt mye. Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Tine Stange for å nevne noen. De har en CV ingen andre spillere har, mener Gabrielsen.

Han forteller at han har respekt for kulturen Tor Odvar Moen og resten har bygd opp i Larvik over lang tid.

– Jeg tror det kan bli for tidlig til neste år, men vi skal strekke oss etter å ta de igjen.

– Flere gode lag

Trener for Larvik, Tor Odvar Moen, er klar over at det er flere lag som ønsker å utfordre posisjonen Larvik har.

JEVNERE I TOPPEN: Larvik-trener, Tor Odvar Moen, sier at fremtiden avhenger av hvordan Larvik blir seende ut fremover. Foto: Djorovic, Aleksandar / NTB scanpix

– Det kan bli bedre lag i toppen. Vipers og Storhamar har gjort en del bra ting, men mye avhenger av hvordan Larvik blir seende ut fremover.

Moen har god tro på at klubben fortsatt vil bli å finne på toppen av tabellen fremover også.

– Det ligger i hele satsingen her at vi skal være best i Norge, og at vi hvert fall skal ta oss til en kvartfinale i Europa, avslutter Moen.