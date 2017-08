Publikum reagerte på kjøring

En mann i 20-åra er anmeldt for promillekjøring etter at han ble stoppet av politiet i Tønsberg sentrum i natt. Mannen ble stanset etter at det kom flere meldinger om vinglete kjøring. Ifølge politiet fremstod han som ruset, og det ble tatt nødvendige prøver.