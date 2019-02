Professor: – Alvorlig syke i ferd med å tape

– På gruppenivå vil jeg nok si at tendensen er klar, både i Europa og i Norge, at man blir for vare, sier professor i psykiatri og leder for Norsk psykiatrisk forening, Ulrik Fredrik Malt til NRK.

Psykiater-kollega Torbjørn Tvedten fra Vestfold har også stilt seg spørsmålet; hvordan kan de som bare trenger litt hjelp, få det?

På to år har han utviklet «Depresjonsappen» til mobiltelefoner. Målet er blant annet at de som ikke er alvorlig syke, skal hjelpe seg selv.

APP-TILHENGER: Ulrik Fredrik Malt har vært professor i psykiatri siden 1980-tallet. Malt var også vitne i rettssaken mot terroristen Anders Behring Breivik. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– I Norge er 10 prosent til enhver tid, deprimert, og alle de vil ikke gå inn behandlingsapparatet. På appen får man stort sett den samme behandlingen som du får hos meg som psykiater, sier han til NRK.

– Er man alvorlig deprimert må man oppsøke profesjonell hjelp. Men noen vil ha en effekt av dette, og apper som bidrar til bedre psykisk helse vil det bare komme mer og mer av, også i behandlingen som et tillegg, sier Malt.

Bestefars kloke råd borte?

Malt er professor ved Universitetet i Oslo og blant annet jobbet hos Verdens helseorganisasjon med behandling og forebygging av depresjoner.

Selv om det ikke finnes tall, tror han mange trolig kunne greid seg med «en klok bestefar, partner, eller en god venn», som han sier.

– Jeg vil tippe at 10–20 prosent, som et minimum, av dem som har plager, bare kunne trengt å snakke med en nær venn, familie, eller fastlege. I antall tror jeg det dreier seg om titusenvis av pasienter.

– Vil du si mange overdriver sine egne plager?

– Folk kan oppleve ting forskjellig, men på gruppenivå er det en samfunnstendens. Det å være menneske betyr å ha tonelag, med angst og uro i perioder. Livet er ikke, og skal ikke være, fritt for enhver type plager.

– Jeg håper appene vil dempe dette noe på sikt, at vi bruker ressursene i helsevesenet på de personene som er alvorlig syke og trenger hjelp. De er i ferd med å tape, sånn utviklingen nå er.

VIDEO: Psykiater Torbjørn Tvedten har blant annet laget videoer som prater til brukerne. Foto: Depresjonsappen.no

Oppgaver over tid

Psykiater Torbjørn Tvedten, som til daglig er spesialist i psykiatri på Sykehuset i Skien, sier appen kan brukes av alle, og i behandling av pasienter.

I korte trekk tar man tester for å finne man ut hvor deprimert man er. Det er videoer og tester, for å komme med riktige råd. Deretter får man ni oppgaver hver dag, over en periode.

Appen kom på markedet før jul.

– Det er ingen sammenliknbare apper, så det er for tidlig å måle effekten av denne type behandlingsform. Men vi har et forskningsprosjekt på gang, for å måle effekten.

Tvedten sier ingen ting slår behandling ansikt til ansikt og sier han har møtt skepsis fra andre fagfolk. Noen psykiatere har tatt appen i bruk.

– Kan ikke mange være skeptiske til å få seriøs hjelp, kun via en mobiltelefon?

– Jo, men dette dreier seg som at mange i stor grad kan hjelpe seg selv. Hvis man kjenner at nå trenger man hjelp, kan man raskt få det. Og jeg tror for eksempel mange ungdommer synes det er flaut å gå i terapi.