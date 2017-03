Mildere og mer vårlig vær de siste ukene har ført til moderat spredning av pollen fra or i kystnære områder i Sør-Norge og opp til Trøndelag.

– Tidvis kan man oppleve kraftig spredning av pollen fra or denne helgen. Ellers blir det moderat spredning, sier pollenanalytiker i Astma- og allergiforbundet, Hallvard Ramfjord.

Han informerer om at pollen fra hassel først og fremst er et fenomen på Østlandet, og at det er svært tidlig å bekymre seg for både hassel og or i Nord-Norge.

– Det er ikke så aktuelt der da det er lite av de treslagene som blomstrer der, sier han

Forbered deg på bjørkepollen

Men for dem som holder til nede på Østlandet og er allergiske mot bjørkepollen, anbefaler Ramfjord å begynne pollenforberedelser veldig snart.

– Det er litt forskjellig hva slags medisinering folk har, men noen burde begynne å ta forebyggende medisiner litt tidligere.

Les også: 12 ting du bør vite om pollenallergi

Her anbefaler han at allergikerne burde forberede seg på bjørkepollen rundt påsketider. Men han legger til for dem som er allergiske mot bjørk vanligvis er allergiske mot or og hassel også.

– De artene står ganske nært hverandre sånn botanisk sett, og har mye av de samme virkestoffene i seg, sier han.

Han legger til at selv om det blir finvær i helgen, vil det ikke bli noe særlig mer spredning.

– Det holder seg på dette nivået, avslutter han.