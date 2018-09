Politiet visste ikke om baby i ulykken

– Per i går var det ukjent for oss, sier Bøyesen.

Etterforskingsleder Espen Bøyesen hos politiet i Sandefjord sier de ikke kjente til at en baby var i ulykkesbilen før NRK kom med opplysningen torsdag.

Det var Knut Thomas Høidahl kom kjørende bak ulykkesbilen og stoppet. Bilen foran han lå på taket og campingvognen ble slått til pinneved. Han fryktet det verste, men ble overrasket over at en tilsynelatende uskadd baby ble løftet til ham gjennom en knust bakrute.

Knut Thomas Høidahl tok det som en selvfølge at babyen han løftet ut av ulykkesbilen ble med ambulansen. Foto: Anders Fehn / NRK

Skal finne ut hvem som var i bilen

Politiet jobber nå med å avklare hvor mange personer som var i bilen på ulykkestidspunktet. Bøyesen sier de vet at ambulansen tok med seg tre personer til Sykehuset i Vestfold. Ifølge sykehuset ble de innlagt med lettere skader.

– Det er opplysninger om at det kan ha vært en fjerde person i denne bilen, sier Bøyesen.

– Hva gjør dere for å finne ut om det var en baby i bilen?

– Akkurat hva vi gjør og taktiske disposisjoner, ønsker jeg ikke å komme inn på. Men det er klart at vi jobber med å kontakte alle vi vet har vært involvert i hendelsen og avklare hvem som var til stede.

Trodde babyen ble med ambulansen

Høidahl forteller at det var kaotisk på ulykkesstedet onsdag ettermiddag. Han sier det virket som flere biler kjørte ifølge.

– Jeg holdt babyen. Så kommer en dame og tar barnet. De blir stående en stund. Jeg tok det som en selvfølge at babyen ble med til sykehuset, selv om den virket uskadet, sier Høidahl.

Han ble opptatt med å lede en jente til ambulansen og så ikke mer til babyen.

Har anmeldt bilføreren

Politiet skal i dag avhøre vitner og personene i ulykkesbilen. Hva vitnene har sagt, har han ikke oversikt over.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men politiet etterforsker hendelsesforløpet. Føreren av bilen er anmeldt.

– Vegtrafikklovens §3 sier at alle skal kjøre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt. Her er det grunn til å undersøke om føreren av bilen fulgte paragrafen, sier Bøyesen.

Ønsker tips

Til nå har politiet fått få tips i saken. Bøyesen ber folk som har sett ulykken om å ta kontakt med politiet.

– Vi ønsker all informasjon fra folk som har vært der for å kaste lys over hva som skjedde. Så kan vi vurdere om det er viktig informasjon, sier Bøyesen.