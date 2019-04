Politiet opplyste ikke seerne om pågripelse

Det var søndag kveld for litt over en uke siden at en kvinne i 30-årene med barnevogn skal ha blitt overfalt og voldtatt i et boligområde på Sem utenfor Tønsberg da hun var ute på en kveldstur.

Klokka 21.40 mandag begynte Åsted Norge på TV 2. Der henvendte politiet seg til folket for å få inn tips som kunne føre til at personen ble tatt.

Men da programmet gikk på lufta hadde politiet allerede pågrepet en mann som stemte med DNA-profilen.

Det fikk ikke seerne vite. I stedet ble det sendt et innslag som fortsatt fikk mannen til å fremstå som etterlyst.

Ønsket flere tips

– Det viktigste er å ivareta fornærmede, som ikke kan få informasjon om pågripelsen via et TV-program, sier politiadvokat Lise Dalhaug i Sør-Øst politidistrikt.

Samtidig måtte politiet få full oversikt over hvem denne mannen var før de kunne dele informasjon. Dalhaug mener det ikke er å villede publikum.

– Vi kom fram til at dersom TV 2 sendte innslaget, så ville ikke det skade videre etterforskning. Samtidig er det alltid nyttig å få flere tips om en sak, sier hun.

Fikk treff på DNA

Tirsdag formiddag meldte politiet at siktede er en rumensk statsborger i starten av 20-årene.

Bakgrunnen for siktelsen er at det ble foretatt en teknisk undersøkelse av åstedet, som gjorde det mulig å sikre en DNA-profil.

Mandag ettermiddag fikk politiet vite at profilen ga treff i Romania. Da startet jobben med å finne mannen.

– Vi har informasjon om at siktede planla å reise ut av Norge i løpet av kort tid, og er glade for at vi klarte å pågripe ham før det, sa Dalhaug.

Utvikling i saken

Redaksjonssjef Asbjørn Olsen i Åsted Norge sier til NRK at de rett før sending fikk beskjed fra politiet om at det hadde skjedd en «utvikling» i saken.

Politiet ønsket ikke gå ut med hva denne utviklingen var, men TV 2 fikk likevel tommel opp til å sende reportasjen og åpne for tips.

– Politiet ønsket ikke bekrefte om utviklingen handlet om en pågripelse, sier Olsen.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling onsdag klokka 12.00.