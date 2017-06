Politiaksjon i Andebu

Politiet har gjennomført en stor aksjon i nærheten av Askjemvannet i Sandefjord kommune, skriver Tønsbergs Blad. Operasjonsleder Anne Meyer sier til avisa at politiet fikk melding om en mann som hadde to store kniver på seg da han var på apoteket i Andebu. Mannen skal ikke ha vært truende, og politiet opplyser at situasjonen er under kontroll.