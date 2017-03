Planlegger detonering i dag

– Vi har funnet ut at bomben har et ganske komplisert tennrør, slik at de trenger å jobbe litt med den på plassen der nede, og det er derfor det tar litt tid å bli kvitt denne bomben, sier pressetalsmann Brynjar Stordalen i Forsvarets hovedkvarter.

Klokken 12.41 fredag ettermiddag fikk politiet melding om at en gjenstand som kunne være en bombe var funnet på Vallø utenfor Tønsberg.

Stordalen bekrefter at det er en 1000 punds flybombe de har med å gjøre, og at det er fire eksplosivryddere fra Forsvaret som er på stedet og håndterer bomben.

– Vi kommer til å jobbe litt utover dagen i dag, og ut mot ettermiddagen så satser vi på at de har tatt hånd om det, sier han.

Nøytraliserer bomben

Planen er å sprenge bomben på stedet der den er nå, eller så flyttes bomben ut på et par meters dyp i havet for å få mindre sprengeffekt i lufta.

Stordalen forteller at det første som skal gjøres er å sørge for at tennstempelet, som er den mekanismen som gjør at bomben går av, blir nøytralisert.

– Og når det er gjort, vil eksplosivrydderne sprenge resten av stoffet på en kontrollert måte, sier han.

Lørdag formiddag ble det satt opp et informasjonsmøte med de evakuerte. Her fikk de informasjon om hva som skjedde, og når de eventuelt kan flytte hjem. Foto: Henrik Bøe / NRK

Evakuerte

Vel 223 personer er bosatt på Vallø og alle beboerne ble evakuert etter bombefunnet. Om lag 125 bygninger er innenfor det evakuerte området, blant dem ble Tønsberg renseanlegg evakuert.

Daglig leder Jørgen Fidjeland, fryktet fredag at de måtte stoppe den største pumpestasjonen, noe som kunne medført til utslipp av avløpsvann i byfjorden ved Kilen i Tønsberg.

– Dette ville medført til en del næringssalter og annen forurensning i fjorden som kunne ført til algevekst og mer, sier han.

Han bekrefter nå at de har kontroll, men at det foregår en forenklet rensing.

– Men dette kommer ikke innbyggere i Tønsberg eller Nøtterøy til å legge merke til, sier han.

Kan kanskje flytte hjem

På informasjonsmøtet på Oseberg Quality Hotell i Tønsberg ble det lørdag klokka 11.00 satt opp et informasjonsmøte for de evakuerte. Politiet informerte her om planene til Forsvaret om å detonere bomben i løpet av ettermiddagen, og hvis alt gikk etter planen kunne beboerne flytte hjem i løpet av dagen.

Det blir også satt opp et ekstra informasjonsmøte for de evakuerte til klokka 14.00.