Planen er å legge bak seg 18 land på fire uker

– Førstemann til å løpe fire ganger rundt bilen? Innta plassene. Klar, ferdig, gå!

Mamma Maria Eriksson og pappa Thomas Flugeim vet at når man skal ut på en 25-dagers bilferie med barna, Timian på 4, Fillip på 6 og Marthine på 9 år, så må man ha en over gjennomsnittlig god ekspertise på alle slags billeker.

Og det kan være nyttig, spesielt når de ser for seg å krysse halve Europa uten å ha lagt en eneste plan for ferien.

– Selve ideen om å lage en annerledes ferie kom i fjor sommer. Vi var på biltur og hadde plutselig noen dager til overs hvor vi gjorde ting uten å planlegge noe. Det var så fint at vi bestemte oss for ikke å planlegge noe som helst neste år, forteller Maria Eriksson og får hele familien til å le av turminnene.

BILLEKER: Pappa Thomas Flugeim holder barna, Timian (til venstre), Marthine (9) og Filip (6), opptatt på veien med mange ulike leker. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

En interaktiv tur

De har den omtrentlige ruten klar, men har ikke bestilt en eneste overnatting. Sove skal de gjøre både på hotell, i telt og under åpen himmel, men når, hvor og hva tar de der og da.

Intensjonen er å gjøre turen fleksibel og å ta ting på sparket.

– Vi har vært flinke til å involvere barna og har tenkt på hva de har lyst til, sier Thomas Flugeim.

For lille Timian er Pokémon-jakten og sjokoladefabrikken i Tyskland på førsteplass, for Marthine er det å sove i et slott en prioritet, og for fotballfanen, Filip, har det naturlige valget falt på å møte fotballstjernene Lionel Messi og Manuel Neuer.

– Og da tenkte vi at vi skal oppdatere Messi via Instagram underveis om at vi er på vei og at han må ha kaffen klar, smiler pappa.

For det er nemlig slik at turen er ment å være interaktiv. Kameraet utenpå bilen skal strømme naturen når de kjører, og videoer og bilder av det de opplever, vil bli lagt ut på sosiale medier og deres personlige nettside.

tillegg ønsker de å invitere lokale folk inn i bilen på hvert sted de kommer, slik at personene kan vise dem byen sin.

REISEVANT: – Barna våre spør aldri om vi er snart fremme, ler pappa Thomas Flugeim. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– Handler ikke om «likes»

Men det hele handler ikke om «likes», ifølge familien.

– For vår del handler dette om vår interaktive ferie, og det er sånn vi ønsker å involvere dem som er rundt oss slik at andre kan hjelpe oss til å finne perlene, sier Flugeim.

Ingenting vil bli sendt direkte, og de publiserte videoene og bildene vil bli redigert av en annen person.

Familien har også vært i samtale med psykolog i forbindelse med barn og eksponering i sosiale medier.

– Vi er ikke opptatt av å eksponere barna våre, men familien som helhet i en hyggelig setting hvor vi er ute og opplever ting, påpeker Flugeim.

– Man tar bilder uansett hvor man er hen, og det å legge ut ting på sosiale medier er en moderne form for postkort. Vi har også en nettside hvor folk kan komme i kontakt med oss for å sende oss reisetips for eksempel, sier Maria Eriksson.

Vestfoldsendinga kommer til å følge familien gjennom sommeren.