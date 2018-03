Hver vår, så fort løkplantene kommer opp, kommer også små brunsnegler krypende i hager over store deler av landet.

– Det er sneglebarna fra eggene som ble lagt i fjor høst, sier kommunikasjonsrådgiver i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Erling Fløistad.

Selv om det er tosifret kuldegrader flere steder for tiden, blir det ikke nødvendigvis færre snegler i år. Kulda isolert sett er nemlig ikke noe problem for sneglene, ifølge Fløistad.

– For eksempel i Vestfold ligger det solid med snø på bakken, og under snøen var det minus 0,2 grader tirsdag. Ti centimeter ned i bakken, var det 0,7 varmegrader. Så temperaturen for de sneglene som ligger under snødyna og nede i bakken, er helt fin, forklarer han.

Merkbart færre

Likevel kan det være et håp for dem som er plaget med snegler. Nemlig i områder med lite snø, og veldig lave temperaturer. Der kan noen snegler fryse i hjel.

Ifølge Fløistad fører imidlertid temperaturen sjeldent til at mange snegler dør.

– De er strengt tatt aktive hele vinteren. Blir det for kaldt for dem der de har krøpet ned og lagt seg, kan de krype lenger ned i bakken og finne seg et varmere sted.

Der det har dannet seg et islag på bakken under snøen, kan effekten være større.

– Noen steder har det vært perioder med mildvær mellom de kaldere periodene. Hvis det har dannet seg et islokk på bakken ved at snøen har smeltet på toppen og frosset igjen når den har truffet kaldere temperaturer litt lenger ned i jorda, kan det gå hardt utover sneglebestanden.

VARIASJONER: Erling Fløistad ved NIBIO tror enkelte kan se merkbart færre snegler i hagen sin når våren kommer. – Er du plaget med snegler, kan du se noe positivt i den vonde lukten, sier han Foto: Erling Fløistad / NIBIO

– Men sett fra sneglenes side, tror jeg ikke det er fullstendig krise noen steder. Det er nok en del igjen, men noen steder kan det blir merkbart færre enn i fjor.

Lukten av oppkast

Er dette tilfellet der du bor, kan lukten av oppkast når snøen forsvinner, være et godt tegn om du er plaget med brunsnegler.

– Hvis det lukter veldig vondt i nabolaget når snøen tiner, er det fordi det er blitt anaerobe tilstander nede i jorda, og det er dannet smørsyre. Det er ikke fordi noen har hatt fest og kastet opp, som det gjerne lukter som. Det er rett og slett at det blir luftmangel nede i jorda under et islag, og vi tror at sneglebestanden kan gå noe tilbake de områdene som har fått et tykt islag.

Legger du i tillegg inn en innsats selv, kan det hjelpe ytterligere.

– Hvis du tenker at det ikke er så mange snegler igjen, kan du benytte anledningen til å ta et lite krafttak og prøve å finne dem som er igjen. Da kan du få redusert snegleplagen ganske mye.