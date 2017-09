Påmelding for hummerfiske

Fiskeriminister Per Sandberg freder all stor hummer langs Skagerrak-kysten og innfører obligatorisk registrering av alle fiskere i håp om at det vil styrke den hardt pressede hummerbestanden. – Det er viktig å få innhentet bedre kunnskap om bestandsstørrelse og beskatningstrykk i hummerfisket, og jeg oppfatter at det er bred enighet om de nye tiltakene, sier Sandberg.