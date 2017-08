Pågrepet etter politijakt

To personer ble i morges pågrepet utenfor Mågerøodden på Tjøme etter at politiet hadde søkt etter en mann i en båt. Mannen var truende og voldelig på et utested i Tønsberg i natt. Han forlot utestedet og sa han hadde våpen og ammunisjon i båten.