Overforbruk i Sandefjord kommune

Sandefjord kommune ligger an til å få et overforbruk på mer enn 26 millioner kroner i 2017. Det kommer frem i den første tertialrapporten for den nye kommunen, skriver Sandefjords Blad. I rapporten skriver rådmannen blant annet at året så langt har vært preget av utfordringer knyttet til kommunesammenslåingen.