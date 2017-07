Mandag 3. juli våknet den lille ferga «Ole III» til livs igjen etter over fire års pause.

På nyttårsaften i 2012 mistet Tønsberg Norgesrekorden med den korteste fergestrekningen på 92 meter. Denne fikk da Fredrikstad med sin fergestrekning på drøyt 150 meter. Men nå har Tønsberg tatt rekorden tilbake, for Ole III har gjenoppstått.

– Det er akkurat samme ferge som gikk for fire år siden, men vi har pusset han opp og vedlikeholdt han, og så har vi fått Sjøfartsdirektoratet til å godkjenne ferga så den er klar til bruk. Det sier styreleder ved Oslofjord Convention Center og eier av ferga, Roar Ingdal. Han vil påstå at dette er Norges minste ferge som kjører Norges korteste strekning.

Glad for å være tilbake

Han forteller at det har vært stor interesse fra lokalbefolkningen da Ole III kom tilbake. Og det bekrefter også fergekapteinen.

Foto: John Ragnar Johansen

– I dag tidlig kom det plutselig gamle kunder og folk fra vellet med flagg, nykokt kaffe og boller, så det var en veldig fin start, sier kaptein John Ragnar Johansen.

Han kjørte den siste turen på nyttårsaften 2012, og fikk mandag morgen æren av å kjøre første tur med Ole III.

– Det var veldig koselig å komme tilbake igjen, sier han.

Sammen med fem andre kapteiner skal han stå bak roret i sommer, og turen tar ikke lange tiden.

– Et minutt eller to kanskje, ikke noe mer enn det, sier Johansen, og legger til at de kan se kundene på begge sider av sundet.

Han er også rimelig sikker på at dette er Norges korteste fergetur.

– Ja, vi tar på oss den æren, sier han.

På denne strekningen frakter den lille ferga opp til 12 passasjerer om gangen.

Liten konkurranse

Ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård er ikke lei seg for at de mistet rekorden, tvert imot.

– Det synes jeg er kjempebra, for det betyr at flere tar i bruk ferger igjen, og det er bra, sier han.

Han forteller at de satser på ferger i Fredrikstad. De har nå fem ferger i drift og i 2016 passerte de 1,2 millioner passasjerer.

– Så dere får ringe meg igjen når dere passerer 1,2 millioner passasjerer, ler han.

Ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård har lite å si på at Fredrikstad mistet rekorden på den korteste fergestrekningen. Foto: Einar Yohsuke Kosaka

Ole III har plass til 12 passasjerer og er 7,75 meter lang, og selv om ferga er liten tror Ingdal at den vil påvirke trafikken på Nøtterøy.

– Jeg er helt sikker på at trafikkmengden på Nøtterøy i sommer vil bli betydelig redusert, sier han, og legger til at folk nå kan ta ferge istedenfor å kjøre bil.