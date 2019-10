Økokrim har ransaket flere Tjøme-adresser

Ransakingen kommer etter nesten to års etterforskning.

Det var etter en NRK-avsløring at ballen begynte å rulle. Da ble det kjent at en byggesaksleder i Tjøme kommune tok betalt for å fylle ut søknader han selv behandlet.

I tillegg ble det kjent at 70 av 70 byggesøknader fra arkitekt Rune Breili ble godkjent. Flere saker ble også godkjent uten politisk behandling.

Kommunen konkluderte med at det ikke var korrupsjon. Likevel ble saken sendt over til politiet.

Har tatt ut siktelse

Politiet har siden høsten 2017 etterforsket mulig korrupsjon og brudd på plan- og bygningsloven.

Fredag bekreftet Økokrim at en eller flere personer er siktet.

Denne uka er det gjennomført ransaking på flere adresser i Tønsberg-området, skriver Tønsbergs Blad. I tillegg er flere nye avhør tatt.

Ingen hos Økokrim ønsker å uttaler seg mer om saken nå.

I sommer bekreftet Tarjei Istad i Økokrim at de stod igjen med fire mistenkte i saken.

– Tre av disse har jobbet i kommunen, ikke den fjerde, sa Istad den gangen.

Både arkitekt Breili og to tidligere byggesaksledere i tidligere Tjøme kommune har vært i søkelyset, men det er ikke kjent om noen av disse er siktet i saken.

Både Breili og de to byggesaksledere har hele tiden avvist at de har gjort noe galt.

Arkitekt Rune Breili var den mest brukte arkitekten på Tjøme. Han mener alt han har gjort har gått riktig for seg. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Risikerer rivning av hytter

Ved siden av dette jobber kommunen med å rette opp i mulige feil.

I flere av sakene som har blitt gransket har hytteeiere fått godkjent blant annet utgraving av kjellere, uten at søknadene er behandlet av politikerne eller Fylkesmannen.

I 2018 ble Tjøme og Nøtterøy kommuner slått sammen til Færder kommune. Færder har varslet at de vil gjennomgå over 150 saker på nytt.

I ettertid har flere hytteeiere fått beskjed om at de risikerer å måtte rive ulovlige påbygg. Og en har allerede måttet rive deler av hytta.