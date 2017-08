Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, og jord- og flomskred der regnbygene treffer. Vurder behov for forebyggende tiltak, heter det i OBS-varselet fra Meteorologisk institutt, som gjelder både Østlandet, Telemark og Aust-Agder.

Meteorolog Elbjørg Moxnes sier til NRK at det ventes en del nedbør fra tirsdag kveld av, til onsdag morgen.

– Det er sendt ut et OBS-varsel på 50–70 millimeter i løpet av 12 timers perioden fra tirsdag kveld. Det kan bli ganske intensivt, det kan komme 20–30 millimeter i løpet av en tretimers periode. Mesteparten av nedbøren kommer nok mellom midnatt og onsdag morgen, sier hun.

Før det skal det være stort sett oppholdsvær.

Moxnes tror også vinden på kysten kan øke mot kvelden.

– Det kan komme opp i en liten kuling, fra sørøstlig retning, sier hun.

– Sjekk takrenna

John Sverre Dahl anbefaler folk å sjekke at avløp er åpne, slik at alt vannet får en vei å gå. Han er seniorrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap hos Fylkesmannen i Vestfold, som er et av fylkene varselet gjelder for.

– Vannet renner jo nedover og blir det sperret på noen måte, finner det nye veier. Sjekk takrenner, og pass på at vinduer og dører er lukket om de ligger lavt til, sier han.

Hvis du ofte får vann i kjelleren din under kraftig regnvær, anbefaler han deg å flytte tingene dine vekk fra gulvet for å unngå skader.

– Det finnes enkelte løsninger for å tette sluk, men det tar ofte litt lengre tid å skaffe. I tillegg til å holde vinduer og dører lukket, kan du passe på at vannet på utsiden får en vei å gå bort fra veggen.