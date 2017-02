OBS-varsel for flere fylker

– Det kommer mye nedbør fra i kveld til i morgen tidlig. Det er snakk om 25–30 millimeter i løpet av den tolv timers perioden, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes til NRK mandag ettermiddag.

OBS-varselet fra Meteorologisk institutt gjelder Vestfold, Agder-fylkene, Telemark, Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus.

Regn eller våt snø

Nedbøren meldes å komme som regn nær kysten, og som sludd eller våt snø i høyereliggende strøk.

Det er fare for overvann, spesielt i urbane områder og veibaner, heter det videre i varselet.

– Man bør passe på at vannet har et sted å renne unna. Det kan derfor være greit å passe på at sluk er åpne. For dem som fortsatt har snø liggende, kan det være greit å måke unna den så den ikke blir liggende og tette sluk og avløpsrenner, sier Moxnes.