Nytt funn av vikingskip i Vestfold

På en slette blant de store gravhaugene i Borreparken er det funnet en skipsgrav, sannsynligvis fra vikingtiden. Funnet er gjort med georadar og bildene viser en tydelig båtform, opplyser Vestfold fylkeskommune.

– Det er en stor begivenhet med et nytt stort vikingfunn som kommer til å bli lagt merke til over hele verden, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som slapp nyheten på en pressekonferanse mandag formiddag.

FUNNSTEDET: Ola Elvestuen på funnstedet i Borreparken i Horten. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Uvisst hvor mye som er bevart

Fra før av det gjort funn av tre vikingskip i Vestfold – Osebergskipet, Gokstadskipet og Klåstadskipet.

Definisjonen på et vikingskip er at farkosten er 15 meter eller lengre, og farkoster under 15 meter blir definert som båt.

Når det gjelder det nye funnet på Borre, er ikke dataene fra undersøkelsene knivskarpe, så det er vanskelig å bestemme ned på desimeteren hvor lang denne farkosten har vært, opplyser fylkeskommunen.

– Bildene viser en båtform, og vi kan se svake spor av en sirkulær fordypning rundt båten. Kanskje indikerer dette at det har blitt fjernet en haug på stedet? Hvor mye som er bevart under torva, er foreløpig ikke mulig å svare på. Vi skal nå undersøke funnet med flere inngrepsfrie metoder og gjenta bruk av georadar, sier Terje Gansum, seksjonssjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

I første omgang er det ikke snakk om fysiske inngrep. Det er det Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum som avgjør, men Gansum ønsker et godt samarbeid med disse om den videre prosessen.

Videoen under viser bildene som er tatt med georadar på funnstedet:

Gansum opplyser at funnet er målt opp til å være rundt 14 meter, men at skipet mest sannsynlig har vært lengre.

– Ingen overraskelse

Skipet ble for første gang oppdaget i 2017, men det er gjort mange undersøkelser for å bekrefte funnet, og det ble offentliggjort nå. Også fylkesordfører Rune Hogsnes var til stede da nyheten ble offentliggjort mandag.

– Det er ikke hver dag vi finner et nytt vikingskip, så dette er virkelig spennende. Men for oss vestfoldinger er det ingen overraskelse. Det skjuler seg mange skatter fra vikingtiden under torva i fylket vårt, sier han.

BORREPARKEN: Funnstedet i Borreparken er markert med et gult tau. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Det er registrert sju skipshauger i Europa datert til vikingtiden (AD 800-1050), og tre av disse ligger i Vestfold. Med funn av skipsgrav på Jellestad i 2018 og nå trolig nok et skip fra Borre, øker antallet til ni.

Tidligere er det blitt funnet minst fire hallbygninger på Borre ved bruk av georadar, og nå altså et skip.