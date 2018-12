Nytt plaster skaper håp for mennesker med diabetes

– Det er en utfordring å lege diabetiske sår, så dette kan kanskje spare en del amputasjoner i året, sier Jørun Nauf Madsø (52) fra Sandefjord.

Madsø ble rammet av diabetes type to i tjueårene, og har amputert et bein og to tær som følge av sår som oppstår på beina og ikke vil gro.

Nå skal et nytt plaster, laget av hinnen på innsiden av et egg, for første gang testes på mennesker.

KONSEKVENSER: Jørun Nauf Madsø har diabetes og har merket godt konsekvensene av sykdommen. Foto: Privat

Morkaken

Selskapet Biovotec innledet for noen år siden et samarbeid med Nortura i Re i Vestfold hvor tusenvis av egg knekkes i året.

– Ideen kom i 2014, og nå er vi i gang med å teste plasteret på mennesker. De vi tester på er veldig syke og har sår som ikke har grodd på et halvt år, sier Ralf Schmidt i Biovotec.

Anlegget på Revetal utenfor Tønsberg skiller hinna, eller membranen, fra eggene og er det første av sitt slag på verdensbasis, skriver landbruk.no.

– I år fikk vi tillatelse fra de engelske helsemyndighetene til å starte kliniske tester på mennesker, sier Schmidt.

FORSKER: Ralf Schmidt i Biovotec er spent på testresultatene. Foto: Igor Tratkowski / NRK

Prøvene forventes å ta seks til ni måneder, og innebærer testing på 40 til 50 pasienter. I tillegg planlegger de å gjennomføre et menneskelig pilotforsøk ved Nice-universitetet i Frankrike.

Gror fortere

Mona Elisabeth Pedersen ved matforskningsinstituttet Nofima har hatt ansvaret for cellestudiene i prosjektet.

– Vi har i prosjektet testet eggeskallmembranen på både cellemodeller og mus med sår i huden, her har vi sett at det gror fortere, sier Pedersen.

I sår som dukker opp ved diabetes, så er festeunderlaget som forteller cellene hva de skal gjøre for å gro ødelagt. Membranen kan erstatte denne slik at såret kan gro.

– Det er spennende at matindustrien kan brukes til medisinske formål. Dette er et resteprodukt som koster lite, og sammenfaller med den grønne økonomien vi bør satse på, sier Pedersen.

Sparer samfunnet

Jørun Nauf Madsø sier legene fortalte ham for 30 år siden at om ti år ville det komme noe som kunne helbrede diabetes type to.

AMPUTERT: For noen diabetespasienter er amputasjon siste utvei. Foto: Privat

– Det har ikke skjedd, men det er utrolig bra at det forskes på noe som kan hjelpe pasientene. Det betyr at noen mennesker kan ha et lite håp, sier han.

Madsø har vært gjennom utallige sykehusinnleggelser de siste 30 årene med ulike komplikasjoner.

– Det har vært langvarige opphold med intravenøse antibiotikabehandlinger. Dette er i tillegg kostbart for samfunnet.

– Samtidig er følelsen av å ha diabetiske sår en følelse av håpløshet, sier 52-åringen.