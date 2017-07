Nytt bombefunn på Vallø

Nødetatene har rykket ut for å undersøke et bombefunn på Vallø i Tønsberg.

Ifølge politiet dreier det seg igjen om en bombe fra andre verdenskrig.

Dette er tredje gang i år det blir gjort et bombefunn i dette området.

I mars førte et funn til at mer enn 200 personer ble evakuert. I mai ble det igjen gjort et lignende funn.

Bombene ble oppdaget i forbindelse med oppryddingsarbeider på det gamle raffineriområdet på halvøya.

Bombet under krigen

Den 25. april 1945 slapp britiske bombefly mer enn 300 tonn bomber over Vallø.

53 nordmenn og et ukjent antall tyske soldater og russiske krigsfanger ble drept i angrepet.

Saken oppdateres.