Ny regning etter varslersak

Regningen etter varslersaken i Sandefjord nærmer seg nå 4,5 millioner kroner. Det er klart etter at kommunen har mottatt en faktura på mer enn 915.000 kroner fra Advokatfirmaet Wiersholm, som blant annet vurderte om rådmannen brøt loven da hun avslørte varslerens identitet for kommunens ledergruppe. Bakgrunnen for saken var at kommuneadvokaten varslet om at rådmannen ikke fulgte opp politiske vedtak.