Ny nødalarmsentral neste år

Ny nødalarmsentral for brannvesenet og politiet for Vestfold, Telemark, Buskerud og Jevnaker er driftsklar i Tønsberg trolig høsten 2018. Den nye sentralen skal ta imot meldinger fra 52 kommuner. Ordfører Tarjei Gjelstad i Kviteseid i Telemark sier det viktigste for ham er at brann og politi kommer raskt på riktig sted nå alarmen går.