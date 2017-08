Ny konsesjon for Jarlsberg flyplass

Luftfartstilsynet har fornyet konsesjonen for Jarlsberg flyplass i Tønsberg. Konsesjonen er basert på et trafikkomfang på 10 000 flybevegelser per år. I den nye konsesjonen er det satt tidsbegrensninger til flyaktivitet i helger og helligdager, der det ikke tillates flyving etter klokken 18 på ettermiddagen.