Det er nå ett år siden Nora Amilie Grasmo Bergman fikk påvist skoliose. En lidelse som gjør ryggsøylen skjev. Noras lidelse utviklet seg raskt, og skjevheten økte fra 38 til 44 grader på kort tid.

I februar 2017 kontaktet familien sykehuset i Vestfold og spesialister ved Rikshospitalet. Her ble det tatt røntgenbilder, og Nora fikk beskjed om å komme tilbake om seks måneder for å ta nye røntgenbilder.

Hvis skjevheten økte ytterligere, ville kirurgene på Rikshospitalet operere ryggen når skjelettet til Nora var ferdig utvokst.

Røntgenbildet som ble tatt av Nora på Rikshospitalet viser en skjevhet på 44 grader. Foto: røngtenfoto

I Danmark fikk hun hjelp

Nora spiller fotball for Kongsvinger, hun er på «skyggelandslaget» og går på Norges Toppidrettsgymnas. Hun betegnes som et av de største talentene i Norge. Familien fryktet at en omfattende ryggoperasjon ville være slutten på fotballsatsingen.

Moren, Annette, som har andre i familien med skoliose, begynte å lete etter andre muligheter. Løsningen fant hun i København. Der gjør de 3D-skanning av kroppen, og så lager de et 3D-korsett som tilpasses hver bruker.

Nora fikk sitt første korsett i mai 2017. Etter 8 måneders bruk, har skjevheten i ryggen gått tilbake fra 44 grader til 31 grader.

Mor, Annette Grasmo Bergman, har kjempet en lang kamp for at Nora skal bli frisk. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Mener hun blir helt frisk uten operasjon

NRK var med til København da Nora fikk tilpasset korsett nummer to. Selve støpingen av korsettet gjøres i Tyskland, basert på 3D-skanningen. Så tilpasser en egen ortopedi- ingeniør korsettet i København.

For Noras del tilpasses korsettet slik at det både retter opp skjevheten i tillegg til vridning i ryggsøylen. Korsettet presser ryggsøylen tilbake over normal stilling. Ved å bruke korsettet minst 20 timer daglig gjennom flere måneder rettes ryggen sakte, men sikkert opp.

Fysioterapeutene ved Dansk skoliosesenter er sikre på at Nora kommer til å bli helt frisk uten operasjon.

Nora spiller for Kongsvinger og er på "skyggelandslaget". Hun regnes som et av Norges største fotballtalenter. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Flere unge søker hjelp i utlandet

Ved Dansk skoliosesenter får vi opplyst at de har tre andre norske ungdommer til behandling. I tillegg er tre norske ungdommer til behandling i Tyskland, og en familie får hjelp i London.

Moren og faren til Nora har så langt brukt cirka 100 tusen kroner på korsettbehandlingen. Dette er utgifter de ikke får dekket av norske myndigheter.

NRK har intervjuet helseminister Bent Høie (H) om saken. Han sier at selve behandlingsmetoden ser svært spennende ut.

– Dersom fremtidige studier viser at dette gir bedre resultater enn en omfattende ryggoperasjon, forventer jeg at fagmiljøet fremmer dette for Beslutningsforum slik at de eventuelt innfører metoden i Norge, sier Høie.