Norsk McDonalds-satsing får internasjonal oppmerksomhet

De grønnsaksbaserte nuggetsene produsert hos Findus i Larvik har blitt omtalt i flere store internasjonale medier de siste dagene. The Independent, BBC og Huffington Post er blant dem som har skrevet om det nye norske produktet.

– Det er helt utrolig at det har fått så mye omtale internasjonalt, sier salgsdirektør Frank Hauge i Findus.

STOR STAS: Salgsdirektør Frank Hauge i Findus er både overrasket og glad for interessen fra utlandet. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Nuggets uten kjøtt

De nye vegetarnuggetsene er laget av kikerter, potet, gulrot, blomkål, brokkoli, mais, løk og rispanering. Etter planen skal Findus produsere tre millioner biter nuggets i Larvik i løpet av året.

– Dette er et produkt vi har holdt på og utviklet i flere år, og det er omtrent et år siden vi begynte å jobbe med dette for McDonald's, sier Hauge.

Nå ønsker flere land å smake på de norske vegetarnuggetsene.

Stor etterspørsel

– Vi har fått forespørsel fra England og flere nordiske land, og vi kommer til å sende vareprøver til de landene som har meldt interesse.

Ifølge Hauge har etterspørselen for kjøttfrie produkter økt de siste årene.

– Vi lager flere produkter som inneholder mer grønnsaker, og vi får stadig flere forespørsler etter kjøttfrie produkter.

NUGGETS: Hos fabrikken til Findus i Larvik produseres det nuggets. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Aldri opplevd så stor interesse

Fabrikksjef Stig Waage i Findus synes det er gøy både for fabrikken og Larvik å bli satt på kartet.

– Jeg har aldri opplevd en så stor interesse for et av våre produkter før, og jeg tviler litt på at det kommer til å skje igjen.

Bonde Ole Andreas Ringdal Brekke i Larvik produserer poteter og gulrøtter til Findus. Disse brukes blant annet i de vegetariske nuggetsene McDonald's startet å selge denne måneden.

LOKALE RÅVARER: Råvarene til bonde Ole Andreas Ringdal Brekke i Larvik brukes i de kjøttfrie nuggetsene. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det er veldig gøy å produsere norske råvarer som får så stor internasjonal oppmerksomhet. Jeg har ikke smakt på de selv enda, men det må jeg jo nå, sier Brekke.

Positivt overrasket

– Vi er positivt overrasket over den internasjonale oppmerksomheten som har hatt en stor spredning rundt omkring i verden, sier marketing og communication director i McDonald's, Staffan Eksam.

Ifølge Eksam har de nye vegetarnuggetsene blitt godt mottatt blant gjestene.

– Hvor stor er muligheten for at dette produktet blir tilgjengelig andre steder i verden?

– Hvert land tar egne beslutninger om sin meny ut ifra de lokale behovene. Vår jobb er å tilby en meny som er relevant og likt av våre norske gjester.