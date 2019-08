Ytterst på moloen på Hvasser på Tjøme står en liten hvitmalt bod. Her er det køyeseng, minikjøleskap og takterrasse med panoramautsikt.

Startbua er ikke bare den minste, men også den mest populære kystledhytta i Norge.

– Jeg tror ikke jeg ville bodd her i mange uker i slengen, men det er veldig artig å være her.

Arne Skaanes bor i den vesle boden for tredje gang. Denne gangen sammen med barnebarnet Herman Kaltenborn, som farter opp og ned trappa til takterrassen.

Reserverte på våren

Gulvarealet er rundt 5 kvadratmeter, og Skaanes forteller lattermildt at den som ligger øverst i køyesenga virkelig må passe på for å ikke skalle i taket.

PANORAMA: Til tross størrelsen har boden takterrasse med utsikt over store deler av Sandøsund. Foto: BENDIK HANSEN / NRK

– Det er veldig trivelig her, og så er det en rimelig måte å feriere på, sier han. Prisen for å leie hytta ligger på 330 kroner natta for medlemmer.

Skaanes peker ned fra takterrassen mot gjestehavna hvor store cabincruisere ligger bortover på rekke.

– Rimelig sammenlignet med dem som ligger der, som har med seg båtene selv. Og vi sitter jo midt i smørøyet her!

Pågangen for å få sove i køyesenga ytterst på Blå Brygge er enorm. Allerede tidlig på våren la Skaanes og samboeren inn reservasjon for å sikre seg noen netter på moloen.

– Jeg tror det blir en tur hver sommer fremover.

Kystledhytter i Norge Ekspandér faktaboks Kan leies av alle

Lav leie og enkel komfort

Ligger i skjærgården

Har 110 overnattingssteder i Norge

17 fyrstasjoner er del av kystledtilbudet

Leietid begrenset til tre dager

Hyttene forvaltes av Friluftsrådenes landsforbund, Den norske turistforening, forbundet Kysten, Oslofjordens friluftsråd og Norsk fyrhistorisk forening.

Dobling i antall overnattinger

Tuva Løkse i forbundet Kysten forteller at formålet med de enkle overnattingsstedene er at flere skal få mulighet til å oppleve kysten.

Siden 2010 har de opplevd over en dobling i antall overnattingsdøgn, fra rundt 24.000 til Løkses anslag på rundt 50.000 i år. Blant overnattingsstedene er Startbua den mest populære, og er fullbooket ut august og alle helger i september.

Løkse forteller at det er mange andre alternativer i kystleden.

TIDENS ÅND: Løkse i forbundet Kysten tror kultur for deling kan være årsak til populariteten. Foto: PRIVAT

– Det er også mulig å finne ledige hytter hvis man er senere ute. Da må man kanskje dele med noen, sånn man gjør på turistforeningshyttene i fjellet.

Hun tror den stigende populariteten rundt kystledhyttene også henger sammen med økende miljøbevissthet blant folket.

– Mange ønsker i større grad å dele istedenfor å eie alt selv. Også er det mange som ønsker å feriere i nærområdet fremfor å fly langt av sted.

Miljø spiller inn på ferievalget

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål er ikke overrasket over den økende etterspørselen rundt hyttene.

OPPLEVELSER: Ifølge Bergmål er det å oppleve noe særegent og ekte i seg selv en luksus for mange. Foto: PRIVAT

– Dette er et tilbud som gir folk opplevelser utenom det vanlige, det er unikt.

Bergmål peker på at man her får mulighet til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte. Hun tror det kan gjøre tilbudet mer populært da miljø stadig er viktigere for folk når de velger ferie.

Det er imidlertid mer enn miljø som får nordmenn til å feriere i hjemlige trakter.

– Når flere enn før har valgt Norge i år handler det både om at mange håpet på en ny supersommer med sol og varme.