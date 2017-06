Onsdag meldte politiet i Vestfold at falske utgaver av den nye, norske 200-lappen er i omløp i Tønsberg-distriktet.

De nye sedlene ble lansert 30. mai i år, og direktør for kontant og betalingsmidler i Norges Bank, Leif Veggum, sier at denne saken understreker hvor viktig det er at folk gjør seg kjent med de nye sedlene.

– Vi vet fra andre land at når det utgis nye sedler, så er det ikke uvanlig at noen prøver å lage falske sedler, kanskje for å utnytte den perioden der folk ikke er så godt kjent med de nye sedlene, sier han.

FALSKE SEDLER: Politiet i Tønsberg har beslaglagt flere sedler. Både forfalskninger av de nye 200-lappene, og falske 50-lapper er funnet. Foto: Politiet

De nye sedlene har både synlige og usynlige sikkerhetselementer, og skal være sikrere enn de forrige. Veggum anbefaler folk å lære seg hva en skal se etter for å sjekke om seddelen er ekte.

Les også: Tirsdag kan du betale med disse nye sedlene

Se etter bevegelse

SJEKK SEDDELEN: Leif Veggum opplyser at det ligger mer informasjon om sikkerhetselementene på de nye sedlene på Norges Banks nettside. Foto: Norges Bank

Direktøren forklarer at de mest fremtredende sikkerhetselementene er en ring på fremsiden, og ankerkjettingen.

– Det er viktig at du der ser at det er en bevegelse i dette når du vipper litt på seddelen. Ringen skal bevege seg, og det skal være en bevegelse i ankerkjettingen. Det er altså ikke nok å se om det er en kjetting og ring der.

– I tillegg er det de gode, gamle sikkerhetselementene, som vannmerket og sikkerhetstråden. De falske sedlene som vi har sett her nå, har, så vidt jeg vet, ikke vannmerke eller sikkerhetstråd, fortsetter Veggum.

– Har dere fått meldinger om forfalskninger av de nye sedlene tidligere?

– Det er politiet som har oversikt over falske sedler, men så vidt vi kjenner til så er det ikke noe særlig omfang utover den saken det er snakk om nå.