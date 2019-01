Nordmann døde etter å ha gått gjennom isen i Sverige

Dette bekrefter politiets operasjonsleder Tore Grindem i Sør-Øst politidistrikt overfor NRK søndag.

Kvinne til sykehus

Han har kun fått dødsfallet bekreftet fra Kripos, og kjenner ikke detaljene i hendelsen.

Ulykken skjedde i Mellerud kommune, som ligger Västra Götalands län.

Nødetatene fikk melding om ulykken ved 13.40-tiden lørdag. Det ble først meldt at det var to kvinner som hadde gått gjennom isen, men senere opplyste politiet at det dreide seg om en mann og en kvinne, skriver VG.

Kvinnen var kraftig nedkjølt, og har fått behandling på sykehus i Sverige, opplyser Grindem.

De pårørende er varslet om hendelsen.

Funnet av dykkere

Svensk politi opplyser til VG at dykkere fant mannen død i vannet et par timer senere, omtrent klokken 16.30.

I følge Aftonbladet var det kvinnen selv som varslet nødetatene etter ulykken.