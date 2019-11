Eier av Hundekroken Zoo og Velvære i Horten, Magne Hay, boikotter Black Friday for å fokusere på viktigheten av det lokale næringslivet.

Hay mener det har blitt for mange tilbudsdager med Black Friday, Black Week, Singles Day, Cyber Monday og sier små butikker ikke har mulighet til å delta på alle disse.

– Vi ville vært konkurse alle mann, garantert, sier Hay.

Stoppes på gata

For å delta på alle tilbudsdagene måtte Hay økt prisene gjennom hele året.

– Vi har stjålet en idé og videreutviklet den på feil måte. Det er ingenting som heter Black Week. Det er bedre å samle alle dagene til én dag, og få omsetning den ene dagen, sier han.

Hay har mottatt mange positive reaksjoner etter han valgte å ikke redusere prisene på Black Friday.

– Folk stopper meg på gata og sier vi gjør det rette. Det samme på Facebook, men vi får jo litt tyn også, sier han.

BUTIKKVINDU: «Sånn kan det gå hvis du bare handler på nett» er tapet fast på ruten til butikken til Magne Hay. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Tar bilde av plagg

Lise Kråbøl driver Lises hemmelighet som blant annet selger undertøy. Hun oppfordrer folk til å handle hos nærbutikker i området man bor.

– Ingen er tjent med å ha en død by, sier Kråbøl.

Hun opplever at kunder kommer innom butikken en måned før Black Friday for å spørre om hun kan holde av plagg, slik at de kan kjøpes på tilbud.

– Det er også frekt når man bruker mye tid på å finne riktig størrelse til en kunde. Så tar den bilde av plagget og handler det på nett i stedet, sier Kråbøl.

IKKE MED: Lise Kråbøl er kritisk til alle tilbudsdagene. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Tror på salgsøkning

Bransjedirektør Bror William Stende i Virke, sier store selskaper som driver med netthandel gjør det tøft for fysiske butikker.

– Små butikker har kanskje tilbud et par ganger i året. Det kan bli tøft for dem dersom de må henge seg på et rabattkjøret året rundt, sier Stende.

Ifølge Virke har 10 prosent av de fysiske butikkene i Norge forsvunnet det siste året.

– De små butikkene blir mindre og de store større. Klær- og skobransjen har hatt det tøft de siste åra, sier Stende.

I fjor handlet vi for 3,7 milliarder kroner på Black Friday.

– I år tror vi handelen vil øke med 100 millioner, sier han.