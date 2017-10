Nedblåste trær og gjenstander

Uværet har ført til mange nedblåste trær og gjenstander. I Svelvik har politiet fått melding om at takplater fra et gammelt bygg i Industrigaten 3 er blåst ned. På Nøtterøy er båter falt over ende, i Sande bistår brannvesenet med å hente inn en båt som driver i Sandebukta og fra hele fylket kommer det meldinger om trær som har falt ned på veier.