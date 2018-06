Når varm og fuktig luft stiger opp fra en bakke som er oppvarmet, er sannsynligheten stor for at det kan utvikle seg til et tordenvær. Og med tordenvær kommer lynnedslagene. I et gjennomsnittsår blir det registrert i overkant av 100 000 lynnedslag her i landet, og omkring halvparten av dem skjer i juli og august.

Her lyner det mest

Den norrøne myten om Tor med hammeren brukes fortsatt av noen når det buldrer i bygeskyer.

Og det finnes en del myter og påstander om tordenvær og hvordan vi skal forholde oss til det. Vi har samlet enkelte, og bedt statsmeteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt om å vurdere sannhetsgehalten i dem.

1. Lynet slår aldri ned på samme sted to ganger.

Til det svarer Smits:

– Det er nok bare en myte. Det er ingen garanti for at det ikke skjer, men det er i så fall svært sjelden at to lyn fra samme tordenbyge slår ned på samme sted.

2. Bilen er det tryggeste stedet å oppholde seg i under tordenvær.

– Det er ikke så dumt, så lenge man ikke berører deler av karosseriet. Lynet følger alltid utsiden av bilen, via understellet og videre ned i bakken. Det at bilen har gummidekk har ingen betydning. Derfor er heller ikke sykkeldekk eller gummistøvler noen garanti mot lyn.

3. Det er farlig å bade i tordenvær.

– Det stemmer. Det skyldes at den som bader er det høyeste punktet i vannet. Dermed er man mest utsatt for eventuelle lynnedslag.

Tilsvarende er det jo slik at enslige trær, båtmaster og annet som stikker høyt opp i terrenget generelt sett er mer utsatt for lynnedslag. Derfor bør man unngå å stille seg under et enslig tre, oppholde seg ute på åpne sletter, samt være varsom med bruk av paraply eller for eksempel golfkøller.

4. Det er farlig å bruke telefonen når det tordner.

– Jeg kjenner ikke til at det er forbundet med fare å bruke mobiltelefonen i slikt vær. Tidligere ble det ofte sagt at man ikke skulle snakke i telefonen, men det gjelder fasttelefoner. Og det er fordi man eventuelt kan oppleve en høy lydpuls ved et lynnedslag.

5. Vi bør ikke se på TV i tordenvær.

– Det er et godt råd. Men det er av hensyn til TV-apparatet, ikke fordi det er farlig for den som ser på. Den gode, gamle regelen er jo at vi skal trekke ut støpselet fra stikkontakten i veggen under tordenvær for å unngå at det blir ødelagt.

Det gjelder jo egentlig elektrisk utstyr generelt, så isteden kan det være lurt å investere i et overspenningsvern dersom det ikke allerede finnes (i boliger bygget etter 2010 er det standard).

6. Menn er mer utsatt for lynnedslag enn kvinner.

– Hvis det er riktig, har det nok ikke noe med hormoner å gjøre. En forklaring kan jo være at menn muligens er mer eksponert for tordenvær, at de i større grad driver med utendørs aktiviteter?

Her kan vi legge til at den siste påstanden er basert på en statistikk fra USA som viser at over 80 prosent av dem som ble skadet eller drept av lyn mellom 1959 og 1994 var menn.

–Ender ofte med et smell

Og om du lurer på hvorfor vi snakker om tordenvær når store deler av Sør-Norge har badet i sol og varme i ukevis, så kan det være greit å lytte til hva statsmeteorologen sier om langvarig finvær.

– Varmeperioder ender ofte med et smell, og tordenvær kommer ofte etter en periode med tørt og varmt vær når vi får en overgang til lavtrykk og fuktig luft.