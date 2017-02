Ifølge justisministeren i Den demokratiske republikken Kongo, Alexis Thambwe Mwamba, har president Joseph Kabila gått med på å benåde Joshua French. Det ble kjent mandag.

NRK meldte at det er en del prosedyrer som må på plass før Kabila kan skrive under en benådning. Ifølge Mwamba vil løslatelsen skje i løpet av 2017.

– For det første tenker vi at det er fantastisk, for det andre tenker jeg at jeg tror det ikke før jeg får se det, sier Jostein Holm til NRK. Han og kona Martha er nære venner av Joshua French.

Hvis Kabila skriver under på en benådning, tror Holm at French vil bli satt fri, men at det da blir et spørsmål om når.

– Det kan ta tid. Nå skal Kabila sannsynligvis gå av i løpet av året og vi kan risikere å få en ny regjering med nye ministre som ombestemmer seg. Det er så mange usikkerhetstrekk at jeg kan si at; ja, vi gleder oss, men vi er spente.

– Tungt å leve med

French har snart sonet åtte år i kongolesisk fengsel, og Holm forteller at han var mer optimistisk og håpefull i starten.

– Etter hvert er håpet blitt veldig forsiktig. Jeg var der sist for 14 måneder siden, og da var jeg ikke sikker på om han kom til å komme ut i live. Det er det tungt å leve med i hverdagen. Men håpet har vært der hele tiden, et håp med store forutsetninger som skal innfris.